Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 20 0cak Çarşamba| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ve ekibi bu hafta Ali Toprak cinayetini aydınlatmaya çalışıyor. Eşi Alime Toprak çelişkili açıklamalarıyla şüpheleri üzerine çekiyor. Ali Toprak'ın katili Müge Anlı'da aranıyor. Öte yandan 12 yaşındaki Dilara Gezgüç dünden beri kayıp. Aile Müge Anlı'dan yardım istiyor. Evden kaçan küçük kız her yerde aranıyor. İşte Müge Anlı son gelişmeler ve canlı yayın izleme linkleri...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 20 OCAK ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI 19 OCAK SALI YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

12 yaşındaki Dilara Gezgüç dünden beri kayıp. İstanbul Başakşehir'deki evlerinden kayboldu. 12 yaşındaki Dilara telefonu, kimliğini ve 250 TL yanına alarak dün Başakşehir'deki evinden ayrıldı. Gözü yaşlı ailesi Müge Anlı'ya koştu. En son sosyal medya yüzünden ailesiyle tartışmıştı. Sosyal medyadan tanıştığı kişilerle mesajlaşan Dilara nerede? Ankara Sincan'da yaşayan 15 yaşındaki Leyla Özkan, 8 gündür kayıp. Ailesine bir mektup bırakıp kayıplara karıştı. En son Bolu'daki erkek arkadaşıyla konuşmuştu. Leyla Özkan nerede? Anne-baba canlı yayında... Ferdane Kurt’un katil zanlısı aranıyor. Bayrampaşa’da bir otel odasında iple boğularak öldürüldüğü ve katil zanlısının firar ettiği söylendi. 43 yaşında olan Ferdane Kurt’un Bayrampaşa’da bir otel odasında iple boğulduğunu cinayeti 3 yaşındaki çocuğunun ağlama sesiyle cinayetin ortaya çıktığı anlaşıldı. 12 Ocak günü korkunç bir cinayete kurban giden 4 çocuk annesi Ferdane Kurt'u ilk bulan otel görevlisi Turan Avcı'ydı. Otel görevlisi 02.20'de oteli aradıklarını firariyi bulamadıklarını söyledi. Ferdane Hanım'ı yatakta yatarken bulduğunu, iple boğularak öldürüldüğünü anladığını söyledi. Alime Toprak, Ali Toprak'ın bayramın birinci günü telefon konuşmalarının dinlenmesini istedi. Alime, eşi Ali'nin uzun uzun telefonda konuştuğunu anlattı. Konuşan komşu ise, Alime'nin bu işte parmağı olduğu iddiası.