Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 21 Aralık Pazartesi| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (21 ARALIK PAZARTESİ)

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

27 Kasım günü kaybolan ve tüm aramalara rağmen hiçbir ize rastlanmayan Mustafa Özbay'dan geriye şüphe uyandıran detaylar kalmıştı... Yeğenleri ve ağabeyi gözaltına alınmıştı. Gözaltının üçüncü günü ev incelendi dördüncü günü ise sorguları tamamlandı... Hem ağabeyin hem yeğenlerin araçlarında yoğun kan izlerine rastlandı. Selim Özbay'ın ise bagajında kan izleri görüldü. Kayıp Hamdi Kılıç'ın birlikte yaşadığı Sakine Akdeniz'in açıklamaları...

Sakine Hanım’ın verdiği röportajlardaki çelişkiler. Sakine Hanım Hamdi Bey ile eski eşinin aynı evin içinde konuşmadıklarını Hamdi Bey’in parasının olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ayrıca Hamdi Bey’in kızları ve yeğenleri tarafından tehdit edildiğini iddia etti. 70 yaşındaki Hamdi Kılıç nasıl kayboldu? Sakine Hanım'ı tanıyan kişi canlı yayında... Bedrettin Bey, ''Sakine Hanım, babamı evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırdı'' dedi şikayetçi olmadıklarını nerede olduğunu bilmediğini söyledi.