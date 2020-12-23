Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 23 Aralık Çarşamba| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Aralık 2020 Çarşamba) olanları canlı yayında izleyebilirsiniz. İşte Müge Anlı 23 Aralık Çarşamba canlı izleme linki ve son yayınında yaşanan gelişmeler...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (23 ARALIK ÇARŞAMBA)

MÜGE ANLI (22 ARALIK SALI) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

20 Kasım 1987'de İzmir Bornova'da Atatürk mahallesine gezmeye giden ailenin 6 yaşındaki oğlu Hakan kayboldu. Hakan kaçırıldı mı? O gün taksiye binen aile taksiciden şüpheleniyor... 33 yıldır haber alamayan gözü yaşlı aile canlı yayında... Leyla Aydemir'in cinayeti davasından beraat kararı çıktı. Dere yatağında ölü olarak bulunan küçük Leyla'nın davasında 7 sanık yargılanmıştı.

Amcası için kasten adam öldürmek suçundan ceza verilmişti. Son çıkan kararda ise amca için istinaf'tan beraat kararı verildi. Cinayet davasında tutuklu kalmadı! Hüseyin Cura'nın kaybından sonra aileye Nijerya'dan yapılan şüpheli aramanın yeğen İlhami ordayken geldiği iddia edilmişti. İddiaların odağındaki yeğen ile çalışmak için Nijerya'ya giden arkadaşı Hüseyin Keskin konuştu...

Kayıp Hüseyin Cura'nın yeğeninin oğlu Onur Cura iddiaların odağındaki yeğen İlhami'nin ağabeyi tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Onur Cura, Hüseyin Cura'nın kaybındaki pek çok soru işaretlerine yanıt vermek yerine yeğen İlhami'nin sessizliğini korumasının sebebini de merak ediyor... 70 yaşındaki Hamdi Kılıç bir aydır kayıp, gördüğü günü hatırlamıyor mu? En son neredeydi? En son gördüğünü iddia eden komşu canlı yayında...