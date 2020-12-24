Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 24 Aralık Perşembe | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de dopdolu bir yayın akışıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Her hafta farklı birçok önemli konuyu ele alarak çözüme kavuşturan Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bugünde binlerce kişi tarafından da ilgiyle izleniyor. Sizde Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 24 Aralık Perşembe günkü yayınını kesintisiz canlı yayında izlemek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (24 ARALIK PERŞEMBE)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 23 ARALIK ÇARŞAMBA (YOUTUBE LİNKİ)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Programa katılan Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını ve Canan- Ümit çifti tarafından 350 bin TL dolandırıldığını söyledi. Eşini 'baldızı' olarak tanıtarak evlendirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Ümit isimli kişi de canlı yayınına bağlandı.

Canan Hanım ile olan müstehcen pozları hakkında konuşan Ümit Bey, "Ben şişman bir insanım çok sıcaktı o yüzden" dedi.

Canan'ın eşi olmadığını söyleyen Ümit Bey, "Ben aile büyüğüyüm. Nikah kıymak istediğimde Emre'nin annesi karşı çıktı. 'Senden boşanırsa nafaka ister' diyerek istemedi. Daha sonra Emre'nin ailesi istemeye başladı, bu kez de Canan istemedi" ifadelerini kullandı.

Anne Kezban Korkmaz, Müge Anlı canlı yayınında Canan Hanım ile görüşme sağlanacağı sırada, "Kız da sevdi oğlum da sevdi ama öteki adamı ne yapmalı! Kızın annesi diyor ki 'Benim kızım senin oğlundan hamile!' Ben de, 'Canan sen hamileymişin ne oluyor? dedim 'Yok öyle bir şey!' dedi, meğer peçetenin içine salçayla biraz su alıyormuş 'Aybaşıyım' diyormuş buna" sözleri hem Müge Anlı hem de izleyicileri şoke etti.