Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 25 Aralık Cuma| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 10.00'dan itibaren canlı yayınla izleyicilerin karşısına geliyor. Neredeyse gün Türkiye gündemini belirleyen konuların bulunduğu programda izleyiciler bugünkü yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü (25 Aralık Cuma) canlı yayın linkleri ve son bölümde yaşananlar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (25 ARALIK CUMA)

MÜGE ANLI (24 ARALIK PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

15 yaşındaki Eylül Elif bulundu. Yaklaşık bir ay önce Tekirdağ Çerkezköy'den kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif'in 20 gün boyuncu tır kasasında kaldığı ortaya çıktı. Elif Eylül ailesine teslim edildi. Tutuklanan sürücü ise cezaevinde. İşitme engelli Yusuf Bey galata köprüsünden kaybolmuştu. Kız kardeşi ve amcası stüdyoya gelerek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Dakikalar içinde gelen güzel haber ailesine verildi. Yusuf Bey'i teslim almak için polis merkezine giden aile kısa sürede Yusuf Bey'e kavuştu... İnanılmaz bir evlilik dolandırıcılığı zinciri...

Kendilerini ''enişte-baldız'' olarak tanıttılar. Evlilik mağdurlarına yenileri ekleniyor. Büyük vurgun yaptıkları iddia edilen Ümit Bey nerede? Evlilik mağdurları canlı yayında... İsmini vermek istemeyen izleyici telefona bağlandı. Ümit'in akrabası olduğunu söyleyen kişi, Ümit ve Canan'ın baldız-enişte olmadığını asıl onların düğün yaptığını söyledi. Telefondaki kişi Ümit’in adının Ümit olmadığını daha önce televizyona çıktığını ablasının Bursa’da öğretmen olduğunu kendi damadını da ticari işlere sokup dolandırdığını iddia etti. Canlı yayında şaşırtan açıklamalar...

Kadir Bey, Ümit ve Canan'ın hareketlerinden şüphelendiğini söyledi ''Canan'ı kız kardeşi olarak tanıttı'' diyen Kadir Bey, kayınvalidesinin bir takım belgeler bulduğunu bunun üzerine evinden çıkarmak istediğini ve ne yapması gerektiğini sordu.