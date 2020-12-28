Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 28 Aralık Pazartesi| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de dopdolu bir yayın akışıyla ATV ekranlarında. Haftanın 5 günü sabah saat 10:00 itibariyle izleyici karşısına çıkan gündüz programlarının en başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (28 ARALIK PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (25 ARALIK CUMA) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

70 yaşındaki Hamdi Kılıç 32 gün önce kaybolmuştu. Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlattı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranıyor... Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri koordinatları belirlemeye çalışıyor... Hamdi Kılıç'ın şüpheli kaybıyla ilgili konuşulan köy sakini, Sakine Akdeniz ve dünürü Ali Çetin ile ilgili bildiklerini anlattı. Canlı yayında büyük kuyuya merdiven indirildiğini ekiplerin aşağıya inip detaylı bir arama yapacakları söylendi. Jandarma köpeği Peltenin kuyuda yaptığı arama çalışmaları dikkat çekti. Köpeğin burnu ile işaret ettiği alan kazılmaya başladı.

Hamdi Kılıç’a dair bir iz bulunacak mı? Sakine Akdeniz'i tanıyan Metin Sert canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu. Sakine Akdeniz'in amcasının yanında çok durmadığını, arsaları sattırıp paralarını alıp üç gün kalıp gittiğini söyledi. Amcasının da hayatını kaybettiğini ekledi.