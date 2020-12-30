Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 30 Aralık Çarşamba| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

30 Aralık Çarşamba Müge Anlı'da neler oluyor? Yıllardır sır olan cinayetleri ve kayıp hayatları aydınlığa çıkartan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı bugün de birbirinden dikkat çeken konularla izleyici karşısına geçiyor. İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 30 ARALIK ÇARŞAMBA

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

22 Aralık'ta kaybolan zihinsel engelli 16 yaşındaki Buket evine döndü. 16 yaşındaki Emel'den hala haber yok... Emel aranıyor. Ailesinin cenazeye gitmesini fırsat bilen down sendromlu Nazım bulundu ve ailesine kavuştu... 36 gündür haber yok. Yaklaşık 40 kişilik ekip her yeri arıyor… Dünür, eski koca ve sevgilisi birlikte yaşıyorlardı. Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. 36 gündür haber alınamayan yaşlı adamdan hala bir iz yok. İz takip ve kadavra köpeği ile aranan Hamdi Kılıç'a ne oldu? Evlilik mağdurlarına yenileri ekleniyor.

Emre Korkmaz ile başlayan evlilik vaadiyle dolandırılma iddiasında garip olaylar zincirine başka mağdurlarda eklendi. Her biri aynı kadınla bir yastığa baş koymak istemişti ama paylarına o kadın için adliye önünde el ele vermek düştü. Emre Korkmaz, annesi ve mağdurlar adliyeye giderek suç duyurusunda bulundular. Sakine Hanım arama çalışmalarına katıldı. Hamdi Bey’in ailesi Sakine Hanım’ın çelişkili ifade verdiğini söyledi. Sakine Hanım şu anda aranan bölgenin 5-6 yıl önce koyunları otlatmak için geldiğini Hamdi Bey’in telefon sinyalinin buradan geldiğine anlam veremediğini söyledi.

Sakine Akdeniz doğru söylüyor mu? Hamdi Kılıç'ın oraya gittiğini biliyor muydu? Yeni gelen bir bilgiye göre görgü tanığından çarpıcı bir iddia geldi. Öğle saatlerinde 'imdat' sesi duyduğunu söyleyen tanık, sesi nerede duydu? Bu ses Hamdi Kılıç'tan bir iz olabilir mi?