Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 7 Ocak Perşembe| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de dopdolu bir yayın akışıyla ATV ekranlarında. Haftanın 5 günü sabah saat 10:00 itibariyle izleyici karşısına çıkan gündüz programlarının en başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (7 OCAK PERŞEMBE)

MÜGE ANLI (6 OCAK ÇARŞAMBA) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Isparta Eğirdir'de yaşayan 12 yaşındaki Aslı bulundu, 14 yaşındaki ablası Sevda Hala kayıp. Kaçırılan 12 ve 14 yaşındaki iki kardeşten abla Sevda nerede? Zorla mı tutuluyor? Ailesi canlı yayında... Dört aydır kayıp olduğu sanılıyordu, annesini kandırdığı ortaya çıktı... Dün bunaldığım için evi terk ettim diyen Erdem'in bugün o sırada evinde olduğu ortaya çıktı. Annesi ve Erdem canlı yayında. Komşuları kendisine yardım ettiğini ve sürekli gördüklerini söylediler.

Erdem'in birliktelik yaşadığı Ceylan Baruk konuştu. Erdem’in kaza geçirdikten sonra her şeyi boşladığını, evdeki eşyaları sattığını ve kendilerine hiç para vermediğini belirtti. 14 yaşındaki Sevda bulundu. 14 yaşındaki Sevda Karapınar’ın Antalya’da bulunduğu haberi verildi. Kepez Merkez karakoluna teşekkür edildi. Tahir Bey’in tutuklandığı bilgisi verildi. Hakan Bey’e çocuklarının resmi çerçeveletilip hediye edildi. Oğlu Kadirhan’a bakan Hakan Bey, oğlunun tıpa tıp kendisine benzediğini belirtti.

Kadirhan’ın Hakan Bey’e biraz kırgın olduğu belirtildi. Büşra Hanım, abisinin pek bahsetmediğini, kayboldukları günü bir adamın kendilerine bekleyin geleceğim dediğini hatırladığını ve polislerin geldiğini söyledi. Şu anki ailelerini çok sevdiğini ve abisiyle onlardan hiç ayırmadıklarını belirtti.