Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 8 Ocak Cuma| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Hafta içi her gün izleyici karşısına geçen Müge Anlı bugün yani 8 Ocak 2021 Cuma günü de yine dopdolu merak uyandıran konularıyla gündemi oluşturmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran Fenomen program Müge Anlı'yı canlı ve ya tekrar izlemek için linkler haberimizde...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (8 OCAK CUMA)

MÜGE ANLI (7 OCAK PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız yaşıyordu. Boğazı kesilerek öldürüldü. İstanbul Esenler'de yaşayan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak dün korkunç bir cinayete kurban gitti. Evine giren kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak yaşamına son verildi. Boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden kadını kızı ve damadı evinde buldu. Olay yeri inceleme ekibi tarafından adli tıp'a götürüldü. Küçük kızın huzur timi tarafından sokakta bulunduğu haberi paylaşıldı. Annesi Cemile Hanım ile internet yüzünden tartışıp halasına gitmek için evden kaçan küçük kızın Bağcılar’da bulunduğu karnının aç olduğu ifade edildi. Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki küçük kız ailesine teslim edildi. Erdem Uçkan ve ailesinin yeni hayatı… Müge Anlı, Erdem Uçkan'ın evi için gelen yardımları ve evin boyasının yapıldığı, alçı işlerinin bittiği söyledi. Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emniyete giden kardeşler, kız kardeşleri Zeynep Güngör'ün öldürdürüldüğü bilgisinin verildiğini söyledi. Kardeşi Melek, katil ve katillerin bulmasını istediğini söyledi. Aylardır kayıp olarak aranan 34 yaşındaki kadının katili kim? Muhabir Pembe’nin Ecevit ile uzun konuştuğu belirtildi. Zeynep Güngör’ün Ecevit ile ayrıldığında Mesut isimli başka bir kişi ile görüşmeye başladığını bunu komşu Dilek’in de doğruladığı paylaşıldı. Zeynep Hanım’ın Mesut ile görüşmeye başlayınca Ecevit’in bu durumu öğrendiğini Ecevit’in Zeynep’e 250.000 TL para verdiğini söyledi.