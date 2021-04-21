Müge Anlı bugünkü canlı yayın izle tek parça 21 Nisan Çarşamba | Müge Anlı canlı full izle Canlı ATV Youtube

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı Salih Demirel'in şüpheli ölümünü araştırmaya devam ediyor. Öte yandan 30 yıl önce öldü sanılan İrfan Aybirdi programa çıkarak 'Anne ben yaşıyorum' dedi. İşte bir önceki gün tekrar bölüm izleme linki Youtube ve ATV canlı yayın izleme linki...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 21 NİSAN ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI 20 NİSAN SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

4 aylıkken annesi tarafından başka bir aileye verilen İrfan Bey programda annesini arıyordu.

İrfan Bey'in anlattığına göre ilk zamanlar aileye para veren annesi daha sonra aniden ortadan kayboldu. Önceleri sadece bakıcılık yapan aile böylelikle İrfan Bey'i evlat edindi

İrfan Aybirdi, programda annesinin fotoğrafını da paylaştıktan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı ve İrfan Bey'in annesi bulundu.