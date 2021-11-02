Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. DJ Mehmet Gezgin Karahan cinayetine ilişkin ablası Fatma Karadağ'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Karadağ, sevgilisi Cemal Bey'in, kardeşinin cesedini arkadaşının üzüm bağına gömmüş olabileceğini söyledi. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge anlı bugünkü yayın canlı izle YouTube | 2 Kasım 2021 Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı, tek parça izle YOUTUBE" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ YAYIN CANLI İZLE YOUTUBE | 2 KASIM 2021 SALI MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 2 Kasım Salı (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 1 KASIM 2021

Kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Annesi ve ağabeyi kabrini ziyaret etti. Bilsen Pirpor neden ve nasıl öldü? İddiaların odağındaki mesajlaştığı emekli memur canlı yayında... Bilsen Pirpor kıskançlık kurbanı mı? Bilsen Pirpor'un sevgilisinin annesi konuştu,''Çok sevdim, kızım gibiydi'' dedi.

Dj Gezgin cinayetindeki soru işaretleri... Şantaj parası için mi ortadan kaldırıldı? Ölüme terk edilen adamın arabası nerede? Fatma Karadağ'dan çarpıcı ve yeni açıklamalar... ''Arkadaşının üzüm bağına gömmüş olabilir''