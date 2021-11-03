Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. DJ Mehmet Gezgin Karahan cinayetine ilişkin ablası Fatma Karadağ'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Karadağ, sevgilisi Cemal Bey'in, kardeşinin cesedini arkadaşının üzüm bağına gömmüş olabileceğini söyledi. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge anlı bugünkü yayın canlı izle YouTube | 3 Kasım 2021 Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı, tek parça izle YOUTUBE" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ YAYIN CANLI İZLE YOUTUBE | 3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 3 Kasım Çarşamba (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 2 KASIM 2021?

Rasim Deli ile Sevim Keleş'in çocuğu olarak doğdu. Üç günlükken ayrıldığı annesinden geriye tek bir fotoğraf kaldı. Kendisini büyüten halasının oğlu ile evlenen kadının yarım asırlık anne özlemi. Almanya'dan yayına bağlanan bir izleyici, fotoğraftaki kadını tanıdığını ve bakım evinde olduğunu söyledi.

Bilsen Pirpor'un ölümündeki şüpheler... 69 gün sonra ölü bulundu. Ölü bulunduğu yere nasıl gitti? Kıskançlık nedeniyle kavga mı ettiler? Birliktelik yaşadığı sevgilisi ifadeye çağrıldı. Sevgilisinin annesi canlı yayında. Bilsen Pirpor'un bindiği dolmuşun sürücüsü canlı yayına bağlandı, kendisine' 'Kovulduğum yere bir daha dönmem'' dediğini söyledi.