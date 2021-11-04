Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanan olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge anlı bugünkü yayın full izle YouTube | 4 Kasım 2021 Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YOUTUBE" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ YAYIN FULL İZLE YOUTUBE | 4 KASIM 2021 PERŞEMBE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 4 Kasım 2021 Perşembe (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU 4 KASIM 2021

Üç gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç bulundu. Deniz'in Beyoğlu'nda görüldüğü bilgisini alan ekip Beyoğlu'na gitti ve Deniz, Beyoğlu emniyet müdürlüğü tarafından bulundu haberi verildi. Yasemin Hanım stüdyodan çıkarken mutluluğunu dile getirdi ve teşekkür etti. Yasemin Hanım, Beyoğlu'na giderek oğlu ile kavuştu. Deniz biraz gezip kafa dağıtmak istediğini, o yüzden gittiğini söyleyip evine döndü. Deniz'in dedesi üç kere Umre'ye gittiğini, dördüncüye de Müge Anlı sayesinde gittiğini söylerken aile üyeleri teşekkürlerini sundu. Nurgül Beyhan intikam kurbanı mı? Kerem Bey, Mehmet Emin Bey'in bu cinayeti işleyeceğine inanmadığını dile getirince Müge Anlı, Mecbure Hanım'ın ölümünün aynı Nurgül Hanım'ın öldürülüş şekli, bulunuşlarının da aynı olduğunu, onun çok kafasını karıştırdığını ifade etti. Kerem Bey, Yaşar Bey'in ablasını öldürdüğüne gerçekten inanmadığını ama bildiğinden emin olduğunu, sakladığını iddia etti. Yaşar Bey, eşi vurulduğunda, kardeşi öldüğünde isyan ettiğini, bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğim dediğini, herkesle baş edemediğini dile getirip, hem eşi ile hem oğlu ile hem kızı ile baş edemediğini, 27 yıl mücadele ettiğini, eşi ile mücadele ettiği kadar hiçbir kocanın mücadele etmediğini söyledi. Kerem Bey, ablasının cinayetinde suçlunun kim olabileceğini sorunca Abdullah Bey, eğer cinayet Hacı Abbas'ın apartmanında işlenmiş olsaydı bu apartmana yabancı kimse girmiyor diye düşüneceğini, bu cinayetin aile içinde araştırılmasını istedi. Müge Anlı, bu nedenle de polisin apartmana giren yabancı bir kişiyi bulamadığına dikkat çekti. Abdullah Bey, bu cinayetin kesinlikle aile içinde yapılmış olduğunu yineledi.

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Müge Anlı, Deniz'in Gaziosmanpaşa'da 1 Kasım'da kaybolduğu bilgisini verirken annesi Yasemin Hanım ağlayarak oğlunun bulunmasını istedi, 2 gündür öpemediğini söyledi. Yasemin Hanım sülalesinde herkesin şaşkın olduğunu, oğlunun işe diye çıkıp gittiğini, evde hiçbir problem de olmadığını, sabah kahvaltı yaptıklarını, Deniz'in çok mutlu bir çocuk olduğunu, oğlunun başına bir şey gelmiş olmasından korktuğunu ifade etti.

Yüksel Bey, ifade vermek üzere Lüleburgaz'a giderken ne bildiyse anlatacağını söyledi. Minibüs şoförünün yalan söylediğini iddia eden Yüksel Bey, giderken Bilsen Hanım'a 350 TL verdiğini, yani para vermiş olduğunu dile getirdi. Lüleburgaz'da ifade veren Yüksel Bey, Bilsen Hanım ile 16 ay birlikte yaşadığını anlattığını, alnının ak olduğunu, cep telefonunu da incelenmesi için teslim ettiğini söyledi. Sevgilisi neden çelişkili açıklamalar yapıyor? Ceset bulununca Yüksel Bey'in ben hiç ceset duymadım, o bahsedilen yeri de bilmiyorum dediği ama sonra bu cesedi duyduğunu ancak Özbek diye gitmediğini söyledi. Yüksel Bey'in Bilsen Hanım'ın hastalandığı yere telefon ve pasaportu düşürdü dediği, Ahmet Bey'in ben telefonu sağlam teslim ettim ama pasaportu vermedim dediği fakat Yüksel Bey'in bunları kabul etmediği görüldü.

Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili yeni bir iddia. Senem Hanım, 40 yıl kadar önce Mehmet Bey'in ablası Mecbure Hanım'ın ölümüne dedesinin sebep olduğunu, kadının yasak ilişkisi olduğunu, ailelerin bir araya gelip bu kadının infazına karar verdiğini ve kadının boğarak öldürüldüğünü anlattı.