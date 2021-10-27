ATV ekranlarının sabah kuşağında en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her sabah saat 10.00'da ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda programın 27 Ekim 2021 Çarşamba günkü bölümünü izlemek isteyenler Müge anlı bugünkü yayın tekrarı izle YouTube | 27 Ekim 2021 Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YOUTUBE haberimizde...

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ YAYIN TEKRARI İZLE YOUTUBE | 27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Güldane Biçer davası başladı, 7 yaşındaki İkranur'un davasında karar. Müge Anlı 10 yıl sonra Güldane Biçer’in kocası Osman Biçer tarafından öldürüldüğünün ortaya çıktığını hatırlattı. Dün ilk duruşmanın görüldüğünden söz eden Müge Anlı, Osman Bey’in pazarcı olduğunu, kürek temin ettiğini söyleyip kasten tasarlayarak öldürülme olarak yargılandığını söyledi. Müge Anlı, İkranur’un amcası tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak duruşmanın görüldüğü bilgisini verdi. Müge Anlı, 14 yaşındaki amcaya ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığını sonra da yaşı sebebi ile 11 seneye düşürüldüğünü, halanın da yattığı süre göz önünde bulundurulup serbest bırakıldığını belirtti. Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor kayıp. 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'a ne oldu? Birsen Hanım’ın Kırklareli’nde erkek arkadaşı ile yaşadığını, en son ailesi ile konuştuğunu sonra haber alamadıklarını, ailenin Bilsen Hanım’ın kaybolduğunu erkek arkadaşı Yüksel Bey’in annesinden öğrendiği bilgisi verildi. Sevgilisiyle birlikte annesini de dolandırdı mı? Müge Anlı, yani Remziye Hanım’ın “Benim oğlum tefecilerin elinde tutuluyor, evi satıp tefecileri vereyim de oğlum geri gelsin” diye düşündüğünü ama zaten ev satıldığında Mehmet Bey’in çoktan ölmüş olduğuna dikkat çekti. Müge Anlı, Remziye Hanım’ın evi sattıktan sonra da kiraya geçtiğini, bunun da acıklı olduğunu, hatta birkaç ay sonra Cemal Bey’in Mehmet Bey’in sesini taklit edip “Anne ben hastayım” dediğini, Remziye Hanım’ın da “Oğlum hastanede rahat etsin” deyip ölen adamın SGK’sını da yatırdığı bilgisini verdi. DJ Gezgin darp edilip, ölüme terk edildi, Ablası gömüldüğü yeri biliyor mu?

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ YAYIN TEKRARI İZLE YOUTUBE

27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE