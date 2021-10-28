ATV ekranlarının sabah kuşağında en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her sabah saat 10.00'da ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda programın 28 Ekim 2021 Perşembe günkü bölümünü izlemek isteyenler Müge anlı bugünkü yayın tekrarı izle YouTube | 28 Ekim 2021 Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YOUTUBE haberimizde...

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ YAYIN TEKRARI İZLE YOUTUBE | 28 EKİM 2021 PERŞEMBE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Banka hesabında 3 milyona yakın para olan, kripto para işi yapan 22 yaşındaki genç kayıp. Telefonu terk edilen arabasında bulundu. Şenol Girgin'den 4 gündür haber alınamıyor... Bilsen Pirpor'u baygın halde bulan köy sakini konuştu. Köyde bayırdan aşağı inerken bir arkadaşı ile Bilsen Hanım'ı yüzüstü yatıyor gördüğünü, uyandırdığını, ince hırkası olduğunu, kalkıp ben Burgaz'a gidiyorum dediğini ama üzerinde bir yara vs. olmadığını, sağlam yürüdüğünü belirtti. Metin Bey, Bilsen Hanım'ı Yüksel abinin yanına bıraktıklarını, bir zorlama olmadığını söyledi. Metin Bey, yolda Ahmet Tezcan ile karşılaştıklarını, Yüksel Bey'in yanına gittiklerini, ne oldu yenge iyi mi dediklerini, Yüksel Bey'in de yok ben onu Lüleburgaz'a teyzesinin yanına gönderdim dediğini aktardı.

Bilsen Pirpor'a ne oldu? İddiaların odağındaki sevgili canlı yayında... Ahmet Bey, tahminen 9 civarı komşu duvarının dibinde telefonu bulduğunu, çalar vaziyette olduğunu, açtığını, sonra Yüksel Bey'e teslim ettiğini, telefonun sağlam olduğunu söyledi. Yüksel Bey, telefonun camının komple dağılmış olduğunu, sağlam olmadığını iddia edince Şuayip Bey, Yüksel Bey'in "Telefon paramparça olmuştu çöpe attım" dediğini dile getirdi. Yüksel Bey, kimseye bir şey yapmadığının, Bilsen Hanım ortaya çıkınca onu yine alacağını belirtti.

Ayşe Hanım, dün ekiplerin bulduğunu, cesedin şiştiğini, fotoğrafının da çekildiğini, kolunda da dövme olduğunu söyleyip Lüleburgaz'da sanayi sitesinin orada olan taş köprüde bulunduğunu, bu köprüyü herkesin bildiğini söyledi. Yüksel Bey, köprüyü bildiğini ama gitmediğini ifade edince Ayşe Hanım, cesedin otopsiye gittiğini, kolunda da kalpli bir dövme olduğunu belirtti. Ölü olarak bulunan kimliği belirsiz kadın Bilsen Pirpor mu?

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ YAYIN TEKRARI İZLE YOUTUBE

28 EKİM 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE