Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge anlı bugünkü yayın tekrarı izle YouTube | 3 Kasım 2021 Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YOUTUBE" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ YAYIN CANLI İZLE YOUTUBE | 3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 3 Kasım Çarşamba (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU 3 KASIM 2021?

Müge Anlı, Deniz'in Gaziosmanpaşa'da 1 Kasım'da kaybolduğu bilgisini verirken annesi Yasemin Hanım ağlayarak oğlunun bulunmasını istedi, 2 gündür öpemediğini söyledi. Yasemin Hanım sülalesinde herkesin şaşkın olduğunu, oğlunun işe diye çıkıp gittiğini, evde hiçbir problem de olmadığını, sabah kahvaltı yaptıklarını, Deniz'in çok mutlu bir çocuk olduğunu, oğlunun başına bir şey gelmiş olmasından korktuğunu ifade etti. Yüksel Bey, ifade vermek üzere Lüleburgaz'a giderken ne bildiyse anlatacağını söyledi. Minibüs şoförünün yalan söylediğini iddia eden Yüksel Bey, giderken Bilsen Hanım'a 350 TL verdiğini, yani para vermiş olduğunu dile getirdi. Lüleburgaz'da ifade veren Yüksel Bey, Bilsen Hanım ile 16 ay birlikte yaşadığını anlattığını, alnının ak olduğunu, cep telefonunu da incelenmesi için teslim ettiğini söyledi. Sevgilisi neden çelişkili açıklamalar yapıyor? Ceset bulununca Yüksel Bey'in ben hiç ceset duymadım, o bahsedilen yeri de bilmiyorum dediği ama sonra bu cesedi duyduğunu ama Özbek diye gitmediğini söyledi. Yüksel Bey'in Bilsen Hanım'ın hastalandığı yere telefon ve pasaportu düşürdü dediği, Ahmet Bey'in ben telefonu sağlam teslim ettim ama pasaportu vermedim dediği fakat Yüksel Bey'in bunları kabul etmediği görüldü. Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili yeni bir iddia. Senem Hanım, 40 yıl kadar önce Mehmet Bey'in ablası Mecbure Hanım'ın ölümüne dedesinin sebep olduğunu, kadının yasak ilişkisi olduğunu, ailelerin bir araya gelip bu kadının infazına karar verdiğini ve kadının boğarak öldürüldüğünü anlattı.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 2 KASIM 2021?

Rasim Deli ile Sevim Keleş'in çocuğu olarak doğdu. Üç günlükken ayrıldığı annesinden geriye tek bir fotoğraf kaldı. Kendisini büyüten halasının oğlu ile evlenen kadının yarım asırlık anne özlemi. Almanya'dan yayına bağlanan bir izleyici, fotoğraftaki kadını tanıdığını ve bakım evinde olduğunu söyledi.

Bilsen Pirpor'un ölümündeki şüpheler... 69 gün sonra ölü bulundu. Ölü bulunduğu yere nasıl gitti? Kıskançlık nedeniyle kavga mı ettiler? Birliktelik yaşadığı sevgilisi ifadeye çağrıldı. Sevgilisinin annesi canlı yayında. Bilsen Pirpor'un bindiği dolmuşun sürücüsü canlı yayına bağlandı, kendisine' 'Kovulduğum yere bir daha dönmem'' dediğini söyledi.