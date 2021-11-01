Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 1 Kasım 2021 Pazartesi | 1 Kasım 2021 Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı, tek parça izle YOUTUBE" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 1 KASIM 2021 PAZARTESİ | 1 KASIM 2021 PAZARTESİ MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 1 Kasım Pazartesi (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 29 EKİM 2021

58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un acı sonu. Kimliği belirsiz cenaze teşhis edildi. Yüksel Bey gözyaşlarına boğulurken Bilsen Hanım'ın annesi kızının para için Yüksel Bey tarafından harcandığını ifade etti. Şuayip Bey de kardeşinin katilinin Yüksel Bey olduğunu iddia etti. Yüksel Bey "Ben öldürdüysem Allah benim belamı versin" dedi. Şuayip Bey, 15 gün önce annesinin pasaportu vermeye gittiğinde Yüksel Bey'in Azeri bir kadın öldürülmüş, roman bir çocuk yakalanmış dediğini, nereden bildiğini sordu. Ayşe Hanım, Yüksel Bey'in kendisine de "Burgaz'da bir ceset bulunmuş, ama Özbek'miş" dediğini aslında Yüksel Bey'in öldürdüğünü öne sürdü. Yayının ardından Kerime Hanım ve Şuayip Bey adli tıp kurumuna giderek Bilsen Hanım'ın cesedini teşhis etti. Şuayip Bey bu kişinin kardeşi olduğunu söyleyip faili meçhul olarak görülüp kimsesizler mezarlığına defnedildiğini dile getirdi. Şuayip Bey kardeşinin saçlarının dökülmüş olduğunu belirtip kardeşinin bunu hak etmediğini belirtti. Bilsen Pirpor'un sevgilisinin evinde arama. Müge Anlı, telefonun içinden ne çıkacağına bakılacağını, Yüksel Bey'e kadın cesedi bulundu dediğini, hiç tepki vermediğini, Lüleburgaz'da bulundu deyince biz oraya gitmedik dediğini, kadının kolunda dövme var denildiğinde yine tepki vermediğini, dövmenin şeklini bile söylemediğini, ki özellikle söylemediğini düşündüğünden söz etti. Müge Anlı, insanın 1 buçuk yıl birlikte olduğu kadının dövmesinde ne şekil olduğunu bileceğini vurgulayıp bunun da mümkün olmadığını, Yüksel Bey'in hep dövme şeklini söylemeyeyim Bilsen bulunmasın dediğini, özür dilediğini ama böyle düşündüğünü, insanlar ayrıntı vermeyince bulunamayacağını sandıklarını belirtti. 22 yaşındaki genç bulundu.