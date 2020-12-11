Müge Anlı CANLI İZLE 11 Aralık Cuma| ATV CANLI İZLE YOUTUBE

Şüpheli cinayetleri ve kayıpların işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 11 Aralık 2020 tarihli bölümüyle ekranlarda... Hafta içi her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında yayımlanan program reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Fenomen sunucu Müge Anlı'yı izleme linkleri için seçenekler haberimizde...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (11 ARALIK CUMA)

MÜGE ANLI (10 ARALIK PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İbrahim Bey'in aradığı kardeşiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Yarım asırdır öldü bildikleri kardeşi bulundu. Çocukları olduğunu ve onların kendisini evlatlık verildiğini bilmediklerini söyleyen Sevil Hanım, Kardeşleriyle görüşmek istedi. Yalnız yaşadığı evinden şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mustafa Özbay'la en son 27 Kasım Cuma günü saat 20.00 sularında konuşmuştu kız kardeşi Zehra Erdoğan. Mustafa Özbay'ın kendi hür iradesiyle her şeyi bırakıp gitmesine ihtimal dahi vermiyordu kız kardeşi. Peki yeğenleri Hüseyin ya da Selim amcalarının evine gitselerdi Mustafa Özbay onları içeri alır mıydı?

Amcası Mustafa Özbay'ın kaybolduğu akşam yeğeni Selim Özbay'da Halil Yuvalı'yla buluştuğunu söylemişti. O akşam evden saat kaçta çıktı? Ve eve nasıl döndü? Mustafa Özbay'ın kardeşi Mehmet Özbay yayına bağlandı. Mehmet Bey Pazartesi günü olaydan haberi olduğunu çocuklarına siz yaptınız demediğini çocuklarının yaptığına inanmadığını kardeşi ile hep dertleştiğini telefonunu bırakıp gideceğini söylediğini bu konuya takınılmasını anlamadığını ifade etti.

Kerem Durur'un kaybından sonra evine gittiği iddiasını yalanlayan Bolat Koyun, Resime Dönmez'le kayıptan önce kesinlikle tanışmadıklarını söylüyor. Osman Durur'un gözdağı verircesine kapısına kadar geldiğini de ileri sürüyor Bolat Koyun. Bolat Koyun Kerem Durur'un çocukları tarafından suçlanmasının sebebini ise maddiyata bağlıyor.