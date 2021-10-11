Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler Müge Anlı canlı izle 11 Ekim 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 11 Ekim Pazartesi başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI FULL İZLE 11 EKİM 2021 PAZARTESİ| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV FULL İZLE 11 EKİM PAZARTESİ

ATV ekranlarından şuan yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 11 Ekim 2021 Pazartesi (bugün) günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İki çocuk babası çiftçi öldürüldü. Mustafa Kurt nasıl pusuya düşürüldü? Kesilen su borusu tuzak mıydı? Mustafa Bey'in yabani hayvanlar ekinlere saldırdığı için tarlada, ailesinden biraz uzakta kaldığı bilgisi verildi ve ardından olay yerine gidildi. Özkan Bey, annesi ile sabah babasının yanına geldiğini, o zaman su aktığını, sonra annesi ile pazara gittiklerini, öğlen vakti suyun gelmemeye başladığını, babasının boruyu takip edip orman içerisine ilerlediğini, su borusunun kesildiği yere babası gidince, sırtından bir el ateş edildiğini, babasının öldüğünü dile getirdi. Mustafa Kut'un katili için çember daralıyor. Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti. Ali Bey, bu olayın içinde Sezer Bey'in de mutlaka olacağını, Ersin Bey ile konuştuğunu, "Siz Mustafa Bey'in şeyini kullandınız hem de Dürdane Hanım'a laf attınız" dediğini, Ersin Bey'in kendisini arka bir yere götürdüğünü bir şey anlatacakken anlatmadınız dediğini belirtti.