Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 12 Ekim 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 12 Ekim Salı" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 12 EKİM 2021 SALI| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 12 EKİM SALI

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 12 Ekim 2021 Salı (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 11 EKİM 2021

Müge Anlı, Zeynep'in ailesinin kendisini aradığını öğrenince Tokat'ta emniyete gidip kendisini bildirdiğini, şu an devlet korumasına alındığını açıkladı. Müge Anlı 24 yaşındaki Onur Boral'ın Pendik'te sevgi izi sayesinde bulunduğunu, 3 gün boyunca ailesi tarafından arandığını, Onur Bey'in işitme engelli olduğunu söyledi. Müge Anlı, Melisa'nın Esenler'den kaybolduğunu söylerken, Hamiyet Hanım ise kızının baskı altında olduğunu, normalde her gün konuştuklarını, kızının zorla tutulduğunu iddia etti. 32 yaşındaki akrabası ile giden Melisa canlı yayında... Melisa, 4 senedir ilişkisi olduğunu, annesinin de bildiğini, annesinin kendisini daha önce 35 yaşında polis birisine vermeye çalıştığını eşinin de 30 yaşında olduğunu söyledi. 12 gündür kayıp olan Necla Mutlu bulundu. Mehmet Bey, "Necla Hanım seni çok seviyorum, evine dön, beni istemiyorsan da sen evine gel ben ceketimi alır çıkar giderim, bir bayansın dışarıda kalamazsın" dedi. Mustafa Kurt cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia... Ersin Bey, Sezer Bey'in kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, gözlerinin dönmüş olduğunu, o anı hatırlamak bile istemediğini, Sezer Bey'in dişlerinin takırdadığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın dediğini, "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü.