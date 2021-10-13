Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 13 Ekim 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 13 Ekim Çarşamba" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 13 EKİM ÇARŞAMBA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Ekim 2021 Çarşamba (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 12 EKİM 2021

Birbirlerini ''katil'' olarak suçladılar. Ersin Bey, Sezer Bey'in "Çok pişmanım, biliyor musun Mustafa Kut'u nasıl öldürdüğümü?" dediğini, şok olduğunu, tüylerinin diken diken olduğunu, neden öldürdün dediğini ama Sezer Bey'in yığılıp kaldığını, bayıldığını söyledi. Müge Anlı, Sezer Bey ve belirli grubun bir takım şeylerden dolayı Ersin Bey'i baskı altına aldığını dile getirdi. Ramazan Bey kendi oğlu Sezer Bey ile takılıyor diye öyle söylediğini iddia etti. Necati Bey, Sezer Bey yüzünden oğlunun ceza aldığını, oğluna katil denildiğini, Sezer Bey yüzünden olduğunu, kendi çektiğinin 10 katını Sezer Bey'in oğlunun çekmesini istedi. Cinayet bölgesinde kimleri gördü? Şevket Bey, 3'te köyde olduğunu, köpeğinin karşıya doğru yürüyüp havlamaya başladığını, 3 buçukta Olcay isimli köylünün geçtiğini, sonra da Ersin Bey'in geldiğini, karşılaştıklarını, geçip gittiğini söyledi. Şevket Bey, Ersin Bey'in geçtiği yerin tarlaya gittiğini belirtti. Muhabir, Ersin Bey'in geçtiği yol ile Mustafa Bey'in öldürüldüğü yer arasındaki mesafenin 1 km 400 metre yani 15 dakika olduğu bilgisini verip Ersin Bey'in tarlasından bakınca Mustafa Bey'in tarlasının gözüktüğünü, komşu tarla gibi olduklarını dile getirdi. Torunlarına baktığı için üzerine tükürdü. Mehmet Mutlu'nun eşi evine dönecek mi? Mehmet Mutlu'nun 41 yıllık eşi canlı yayında... Necla Hanım bunun bir birikim olduğunu belirtince Mehmet Bey yine özür diledi ve eşine evine dön çağrısında bulundu. Mehmet Bey, eşinin çok iyi bir bayan olduğunu, bir yere sığınacak bir bayan olmadığını, geldiğinde kendisinin çıkacağını dile getirdi. Necla Hanım, eşinin hep "Seni bana yazan Allah'ın kalemi kırılsın" dediğini söyledi ve eşinin kendisine kızınla konuşma dediğini, öyle bir durum olamayacağını vurguladı.