Müge Anlı canlı izle 14 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 14 Ekim PerşembeİZSU su kesintisi 14 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!İSKİ su kesintisi 14 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Ekim 2021 Perşembe | Oğlaklar kendinizi bir an önce toparlayın, Boğalar ve Teraziler detayları gözden kaçırmayın! İşte diğer burçlar...Norveç'te oklu saldırı dehşeti! Üzerlerine gelişi güzel ok fırlatarak insanları öldürdü!Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kimdir? Prof. Dr. Yusuf Tuna nereli, kaç yaşında?Merkez Bankası'ndaki atama rüzgarı dolar kurunu fırlattı! Rekorları alt üst etti! İşte Serbest piyasada dolar - euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL 14 Ekim 2021 Perşembe ?Cin Mısırı ne demek, TDK'ya göre Cin Mısırı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Altın fiyatları rekorları altüst ediyor! Vatandaş kuyumcuya adım atamıyor! İşte 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatlarıUzak Şehrin Masalı bitiyor mu, final mi yapıyor? Uzak Şehrin Masalı final ne zaman?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. HAYATIN İÇİNDEN
  3. Müge Anlı canlı izle 14 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 14 Ekim Perşembe

Müge Anlı canlı izle 14 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 14 Ekim Perşembe

Müge Anlı'da aranan ve 18 gündür kayıp olan Selçuk Gün nerede? Olaya dair yeni detayların masaya yatırılması beklenen programı 14 Ekim 2021 tarihinde canlı izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 14 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 14 Ekim Perşembe" konu başlıklarını aratıyor.

Müge Anlı canlı izle 14 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 14 Ekim Perşembe

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 14 Ekim 2021 Perşembe | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 14 Ekim Perşembe" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

muge-anliyi-o-dizide-gorenler-soke-oldu-iste-muge-anlinin-rol-aldigi-atv-dizisi-1575205858604.jpg

MÜGE ANLI CANLI İZLE 14 EKİM 2021 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 14 EKİM PERŞEMBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının  14 Ekim 2021 Perşembe (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL 14 EKİM PERŞEMBE  İZLE

MÜGE ANLI'DA EN SON NE OLDU?

4 çocuk babası Selçuk Gün'e ne oldu? Arama çalışmalarından canlı yayın. Aramalara 2 komando, 3 asayiş timi katılıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi didik didik arıyor... Tarık Bey, Selçuk Bey'in anlattığına göre beraber 7 sene ceza aldıklarını dile getirince Nurhayat Hanım oğlu 20 yıl da ceza alsa kendisine zarar vermeyeceğini söyledi. Müge Anlı, arazide eğer Selçuk Bey kendisine zarar vermişse bulunacağını, zaten uyuşturucu etkisi altında olduğunu, kendisini saklayıp da öyle öldürecek hali olmadığını dile getirdi. 18 gündür kayıp olan Selçuk Gün nerede? Cansu, iyi bir şey yapmadığının farkında olduğunu, mesajlaşmış olduğunu, o gün eşinin eve gelince Emre'yi tanıyor musun Sezer sizin aranızı yapmış dediğini, o an Sezer Bey'in aradığını "Tarık, Selçuk'u arıyor" dediğini aktardı ve o gece Tarık Beylerle eşinin arasında bir şey olmuş olacağına dikkat çekti. Telefon sinyalinin kesildiği yer aranıyor... Müge Anlı arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdikten sonra Selçuk Bey'in köylük alanda zaten yaşadığını, neden ormana gideceğini, kendisi olsa etrafında ağaç yok diye ormanlık alana gitmesinin normal olduğunu ama bunun olmadığını dile getirdi. Nurhayat Hanım, oğlunun kaybolduğu gün Tarık Bey'i aradığını koş gel Selçuk yok dediğinde, teyze nüfus kağıdım yok bekle geleceğim dediğini, kimliğin çok mu acil olduğunu sordu. Selçuk Bey, daha kuzeni yarım saattir kayıpken neden teyzesinin hemen panik yaptığını sorguladı. ''Gitti'' dediği kuzeni kuyuda ölü bulundu. Cinayet sanığı kuzen hakim karşısında...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT