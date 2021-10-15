Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 15 Ekim 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 15 Ekim Cuma" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 15 EKİM 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 15 EKİM CUMA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 15 Ekim 2021 Cuma (bugün) yayınlanmakta olan canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 14 EKİM 2021

41 yıllık karısı 16 gündür evine dönmüyor. Mehmet Bey, tükürdüğü gün akşam ayrı odalarda uyuduklarını, öğlen 2 olduğunda yemeğin ocak üzerinde olduğunu, eşinin siniri geçsin diye bekleyip yemeğini yediğini, sonra eşinin ben çarşıya gidiyorum dediğini anlattı. Mehmet Bey sonra kızının geldiğini, sen anneme ne dedin diye kendisine kızdığını, annem gitti dediğini, meğer eşinin gece gitmiş olduğunu, kendisinin diziye daldığını belirtti.

Mehmet Bey, kendisinin de her şeyi çektiğini, eşinin neden çekmediğini, 41 yıllık hayatını anlatamayacağını dile getirdi. Oğlu sokak ortasında amcasını öldürdü, 5 ay sonra ise anne cinayete kurban gitti. Müge Anlı, 4 çocuk annesi 44 yaşında Nurgül Beyran'ın 9 Aralık tarihinde Bağcılar'daki evinde ölü bulunduğunu, cenazesi adli tıpa gittiğini, sonra da kararın çıktığını söyledi. Nurgül Hanım'ın ölümünde ailenin belki kendiliğinden ölmüştür dediğini ama adli tıpta sonucun öyle demediğini, soluk alamama durumundan ölmüş olduğunu ifade etti.

Otopside elle boğulduğu belirlendi. Nurgül Hanım'ın olay günü erkek kardeşi ile buluşacağını söyleyen Nurgül Hanım'ın kızı, dayısının annesini aradığını ama annesinin açmadığını, 11.28'de alt komşusunun evden çığlık sesi duyduğunu ama oğlu ile tartışıyor diye düşünüp yukarı çıkmadığını söyledi. Hanımefendi, amcası Dilaver Bey'in kardeşine sıkacakken yanlışlıkla annesine sıktığını belirtti. Nurgül Hanım'ın kız kardeşi ablasının o akşam hep huzursuz olduğunu, hatta acaba babamın yanına ilk kim gidecek diye ölüm hakkında konuştuğunu ifade etti. Yanından kaybolduğu kuzeninden yeni iddia...