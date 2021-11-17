Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 17 Kasım 2021 Çarşamba| 17 Kasım 2021 Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı, tek parça izle YOUTUBE" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA | 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 17 Kasım Çarşamba (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 16 KASIM 2021

Müslüme 7 gündür kayıp. Müge Anlı çalışmanın yedinci günü olduğunu, herkesin aradığını hatırlatarak kızdan hala bir haber olmadığını, artık gözlerin aile fertlerine çevrildiğini, bu çocuk burada değil dediklerini aktardı. Müge Anlı bir yoldan içeri patika yol gittiğini, obaların da her birinin mesafe ile dizildiğini ve daha o obaya yeni gidilmiş olduğunu, ailenin hiçbir husumetlimiz yok dediğini, bu çocuk orada olsaydı bulunurdu denildiğini söyledi. Ailesi kimden, neden şüpheleniyor? Küçük kız kaçırılmış olabilir mi? Müslüme'nin annesi Selvi Hanım, çocuğunu kaybettiğini, çocuğunu bulmak istediğini, özlediğini dile getirince Müge Anlı, arama çalışmalarını yapanların bu çocuk kendi başına gitmiş olamaz, başına bir iş mi geldi bu çocuğun dediklerini aktardı. Selvi Hanım, bilmediğini, sadece kaybolduğunu bildiğini, hiç çığlık ağlama, araba sesi hiç duymadığını ifade etti. 3 çocuk babası kayıp muhtara ne oldu? Dilay Hanım'ın köyüne gelindi ve köyün iki çatala ayrıldığını, Muhammet Bey'in sapaktan içeri girdiğini, Mehmet Bey'in de sapmadan köyün çıkışında 15-20 dakika beklediğini, köye minibüs girdiğini, arkadaşına sesli mesaj attığını, arkadaşının kendisini aradığını çıkacağım dediğini, silah sesi geldiğini ve bir daha arkadaşından haber alamadığını, kendisini zaten görenlerin de olduğunu iddia etti. Manisalı marangozu kim, neden öldürdü?