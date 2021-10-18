Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 18 Ekim 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 18 Ekim Pazartesi" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 18 EKİM 2021 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 18 EKİM PAZARTESİ

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 18 Ekim 2021 Pazartesi (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 11 EKİM 2021

Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Nurgün Hanım'ın kayınvalidesi Raziye Hanım konuştu. Raziye Hanım, korkudan gelinine bir şey diyemediğini söyleyip gelininin huyunun iyi olmadığını, hep gezdiğini, gelininin kayınpederini dövmeye kalktığını, saygısız olduğunu, hala nasıl sabır ettiğini merak ettiğini belirtti. Raziye Hanım, evdeki asansörün söküldüğünü, satmak için söküldüğünü, torunu Ali'nin zaten kaç defa evdeki bilgisayarı, televizyonu götürdüğünü, sürekli annesine saldırdığını, bu cinayeti de gelininin oğlu Ali'nin yaptığını, başka kimsenin yapamayacağını söyledi. Nurgül Beyhan'ın görümcesi konuştu. Senem Hanım, babası Fransa'dan gelince bile Ali'yi almayalım eve dediğini, annesine çok çektirdiğini, yüzünü bile görmek istemediğini, babasının son bir şans verelim dediğini anlattı. Müge Anlı, Senem Hanım'ın da kaçıp canını kurtarmasını isteyip Ali'nin tedavi görmesi gerektiğini, zorla kimseye bu şeylerin içirilmediğini vurguladı. Cinayete kurban giden kadının eşi canlı yayında... Yaşar Bey, kardeşinin eşini bilerek vurduğuna inanmadığını ama sonuçta vurduğunu, oğlunun da kardeşini öldürmüş olduğunu ama ailesinin eşin ile barışma demediğini söyledi. Yaşar Bey stüdyoya annesinin "Gelinim benden 5000 Euro istedi, sevgilimle tatile gideceğim dedi" söylemi için geldiğini, kendisinin kimsenin iffeti için hiçbir zaman bir şey demediğini, annesinin kendisine de "Yusuf'a sahip çık" dediğini, kendisinin bir şey yapamadığını, Yusuf'u takmayın ama önleminizi alın dediğini belirtti.