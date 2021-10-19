Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 19 Ekim 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 19 Ekim Salı" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 EKİM 2021 SALI| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 19 EKİM SALI

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 19 Ekim 2021 Salı (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 18 EKİM 2021

Mustafa Kut cinayetinde harekete geçildi. Ersin Çetinkaya Jandarma'ya ifade verdi. Cinayetle ilgili Sezer Kaya suçlanıyor... Ersin Bey ifadesini verdikten sonra, programda anlattıklarını yazılı olarak verdiğini söyledi ve adalete inandığını söyledi. Müge Anlı 5 Temmuz'da bir ihbar mektubunun savcılığa gönderildiğini ama bunun daha yeni savcılığa ulaştığını, mektupta Sezer Bey'in eşi Çiğdem Hanım'ın gönderildiğinin düşünüldüğü zira Trabzon'dan gönderildiğini, o dönemde Çiğdem Hanım'ın orada yaşadığını, mektupta cinayeti Sezer Bey'in yasaklı madde kullanıp işlediğinin yazdığını söyledi. Sezer Bey, pat patın altında görülenin Dürdane Hanım değil kendi eşi olduğunu açıkladı ve eşine o paraları verenin Ersin Bey olduğunu iddia etti. Müge Anlı, Çiğdem Hanım'a ulaşılamadığını söylerken Sezer Bey, eşinin iyi olmayabileceğini, eşine önceden de bu olaydan söz ettiğini ama ben değilim dediğini, eşinin zaten kendisine zarar verdiğini, 70 kilodan 45'e düştüğünü, eşinin vicdan azabı çektiğini söyledi. Eşi canlı yayında. Çiğdem Hanım, intihar etme, kaçma gibi bir durumu olmadığını eşinin kendisine Mustafa Kut cinayeti ile ilgili bir şey söylemediğini, kendisinin o mektubu yazdığını söyledi. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? İddiaların odağındaki oğlu canlı yayında.. Kerem Bey, Yaşar Bey'in yıllarca ablasını yakın akrabası ile aldattığını açıklayıp tamamen araştırılınca ucunun oraya gideceğini, Yaşar Bey ile birlikte olduğu kişinin kara kutu olduğunu, araştırılmasını istedi.

Kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını itiraf etti.

