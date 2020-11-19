Müge Anlı CANLI İZLE 19 Kasım Perşembe | ATV CANLI İZLE YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nun sunduğu 19 Kasım Perşembe canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (19 KASIM PERŞEMBE)

MÜGE ANLI (18 KASIM ÇARŞAMBA) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

62 yaşındaki Melihat Tunçel’in intihar etmiş gibi gösterildiği fakat gelini Funda Hanım annesinin intihar edemeyeceğini ifade etti. Funda Hanım, Niyazi’nin olayları çok bilmediğini ifade etti. Beni de kötü bilirdi dedi. Niyazi Bey’in kardeşi Münire Hanım’ın annesinin ölümünü kabullenemeyip intihara yeltendiği belirtildi. Annesinin evinin kapısının sesli açıldığını birisi gece vakti girmeye çalışsa o kapının sesinin mutlaka duyulabileceğini belirtti. Melihat Tunçer’in komşularının röportajları yayımlandı.

Saat 10 civarında anne anne diye sesler duymaya başlayınca gidip baktıklarını ve Münire Hanım’ı annesinin başında Melihat Hanım’ında ölü olarak bulduklarını belirtti. O gece hiç ses duymadıklarını Münire’nin sadece “anne! Anne, neden yaptın bunu kendine?” diye bağırdığını belirtti. 74 yaşındaki Makbule Sarı 14 Kasım Cumartesi akşamı evinde ölü bulunduğu belirtildi. Olayın Ordu’da yaşandığı belirtilirken yaşlı teyzenin altın dişine kadar her şeyinin çalındığı ifade edildi. Makbule Hanım’ın domuz bağı ile bağlanıp beyaz çarşafla kefenlendiği belirtildi. Hatice Hanım, Makbule Hanım’ın kızı.

O gün eve gittiğini yengesinin aradığını ve abla anneme git evde yok dediğini daha sonra eve vardıklarında beyaz çarşafın içinde gördüklerini ve cinnet geçirdiklerini belirtti. Evin kapısında anahtar takılı olduğunu kimseye güvenmediğini nasıl bunu kapıya takacağını belirtti. Mesajın geldiği tarih 31 Ekim Cumartesi 2020 tarihinde gönderildiği ve 15 Kasım’da da Makbule Hanım’ın öldürüldüğünü belirtti. 2017’den beri kendisinden haber alınamayan Kadir Sarı’nın ailesi Kadir Bey’in eşinden şüphelendiğini belirtti. Birgül Hanım canlı yayında stüdyoda. Köşk denilen bir yer olduğunu ve köşkte eskiden toplanıp çamaşır yıkandığını fakat çamaşır makineleri çıkınca artık oraya kimselerin gitmediği belirtildi.

Daha sonra Kadir Bey’in babası aldığı duyumlara göre Birgül buraya gelip Kezban’la konuştuklarını duyduğunu belirtti. Fakat köylüye sorulduğunu ne konuşulduğunu bilmediklerini neden bu konuda bu kadar şüphelenildiğini bilemediklerini ifade ettiler.