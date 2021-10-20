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Müge Anlı canlı izle 20 Ekim 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 20 Ekim Çarşamba

Müge Anlı'ya, Mehmet Karahan'ın cesedini aramak için başvuruda bulunan ablası Fatma Karadağ, dünkü yayında olayla ilgili yeni detaylara yer verdi. Olaya dair yeni detayların masaya yatırılması beklenen programı 20 Ekim 2021 tarihinde izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle Müge Anlı canlı izle 20 Ekim 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 20 Ekim Çarşamba" konu başlıklarını aratıyor.

Müge Anlı canlı izle 20 Ekim 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 20 Ekim Çarşamba

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 20 Ekim 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 20 Ekim Çarşamba"  başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

Müge Anlı canlı izle 20 Ekim 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 20 Ekim Çarşamba

MÜGE ANLI CANLI İZLE 20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 20 EKİM ÇARŞAMBA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının  20 Ekim 2021 Çarşamba (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI 20 EKİM ÇARŞAMBA  İZLE

Müge Anlı canlı izle 20 Ekim 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 20 Ekim Çarşamba

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 19 EKİM 2021

38 yaşındaki Mehmet Karahan'a ne oldu? Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi. Radyocu Mehmet Karahan ile ilgili iddialar... Kızı konuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin "Teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı" dediğini, annesinin bir kadına halıya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.

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