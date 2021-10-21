Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanan olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 21 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 21 Ekim Perşembe" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 21 EKİM 2021 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 21 EKİM PERŞEMBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 21 Ekim 2021 Perşembe (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 20 EKİM 2021

Nurgül Beyhan'ın eşi için ''yasak ilişki'' iddiası... Nurgül Beyhan intikam kurbanı mı? Yaşar Bey, asılsız iddialarda bulunan kişi olan Kerem Bey'in önce aynaya bakmasını, kendi hayatında bir tek kadın olduğunu onun da eşi olduğunu iddia etti. Yayınlanan eski röportajda, Raziye Hanım, bir tarafta torunu bir tarafta oğlu olduğunu, torunun gelip oğlunu öldürdüğünü söylerken Dilaver Bey, yeğeninin kendilerine pusu kurduğunu, Yusuf, kardeşi ve annesinin bu çatışmayı gerçekleştirdiğini söyledi. ''Dj Gezgin'' cinayete mi kurban gitti? Rukiye Hanım'ın eşi Muammer Bey ve Fatma Hanım'ın oğlu Alim Bey de stüdyoda. Muammer Bey, kayınvalidesinin ceset yeri ile ilgili bir şey anlatmadığını ama "Kardeşimi halıya sardılar, iki kişi geldi aldı götürdü" diye anlattığını, hatta o an telefonu kendisi değil annesinin açtığını "Gel kayınvaliden her şeyi itiraf edecekmiş" dediğini, sonra telefonda kendisinin konuştuğunu "Dayını Cemal öldürdü, halıya cesedi sardılar iki kişi geldi götürdü" dediğini iddia etti. Müge Anlı, aynı şeyi anlattıklarını söyleyip 6 Şubat'ta hastaneye değil direkt Cemal Bey'in evine gidildiğini, o gün Mehmet Bey'in komaya girdiğini, 20 Şubat'ta Mehmet Bey'in vefat ettiğini, 6 gün ölü olarak evde kaldığını 20 Şubat'ta 22.00'da öldüğünü, 26 Şubat'a kadar cenazenin evde kaldığını söyledi.