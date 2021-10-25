Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 25 Ekim 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 25 Ekim Pazartesi" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 25 EKİM 2021 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 25 EKİM PAZARTESİ

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 25 Ekim 2021 Pazartesi (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 22 EKİM 2021

Haftalardır bulamadılar, Müge Anlı'ya geldiler. Sema Hanım'ın bir tanıdığ,ı 4 çocuğun perişan olduğunu, Müge Anlı'dan başka gelecek kimsesi olmadığını söylerken Sema Hanım'ın 3 Eylül günü yol kenarında kameralara takıldığı, Naipköy istikametine ilerlerken görüldüğü, cebinde 200 TL olduğu belirtildi. Sema Hanım'ın eşi Tarık Bey eşinin ruhsal sıkıntıları olduğunu, bir defa intihar girişiminde bulunduğunu, eşine dair hiçbir şey bulunamadığı, yürüdüğü yerin ormanlık bir alan olduğu bilgisini verdi. Üç çocuğunu ve 12 yıllık eşini bıraktı, kocasının yeğeniyle birlikte kaçtı. Seçer Bey, evde bir okunmuş sabun bulunduğunu, sabun eridikçe kendisinin de eridiğini, evde iki tane de muska çıktığını, üçüncünün de dolaptan çıktığını iddia edip Süleyman Bey'in eşini kandırdığını öne sürdü. Seçer Bey ağlayarak eşi dönerse yine istediğini, 3 çocuğunu annesiz bırakmamasını istedi ve eşine dön çağrısında bulundu. Ağladı, üzüldü, sevgilisini suçladı...

Fatma Hanım hastane dönüşü ekibe baygın gibi konuşup epilepsi ilacı içince böyle kendisini kaybettiğini, normalde iyi olduğunu söyledi. Sağlık ekibi de Fatma Hanım'ın hiçbir şeyi olmadığını teyit etti. Fatma Hanım yolda otele giderken ağlayarak Cemal Bey'in kardeşini döve döve öldürdüğünü, cesedini saklayacağım bulamayacaksın dediğini, Cemal Bey'in evini dostu ile bastığını öne sürdü.

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