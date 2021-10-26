Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 26 Ekim 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 26 Ekim Salı" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 26 EKİM 2021 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 26 EKİM SALI

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 26 ekim 2021 Salı (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 25 EKİM 2021

Büyükşen çifti cinayetinde tahliye. Afgan çoban serbest bırakıldı. Katil zanlısı olarak adlandırılan Afgan çoban Abdülhamid Özbek canlı yayında. Abdülhamid Bey tutuklanınca Abdülhamid Bey'in patronlarının yayına gelip o cinayet işlemedi dediklerini, şimdi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi. Abdülhamid Bey herkese selam söyledi. Müge Anlı burada Osman Bey ile sarılarak ayrıldıklarını, davanın zor geçeceğini ona da söylediğini, maddi delil olmadan birisini sorgulamanın zor olduğunu söylemiş olduğunu, şimdi de Abdülhamid Bey'in serbest kaldığını belirtti.

3 Eylül'den beri kayıp olan Sema Ağaçkıran nerede? Sema Hanım'ın eşi ve kardeşi "Sema Hanım'ı dönercide gördüm" diyen kişinin tarif ettiği dönerciye gidildi ve güvenlik kameralarına bakıldı fakat görüntülerdeki kişinin Sema Hanım olmadığı söylendi.

''DJ Gezgin'' Mehmet Karahan'a ne oldu? Nebi Bey, kendisinin cep telefonu uzmanı olduğunu, Feyzullah ile iş ortağı olduğunu, bu kişilerin Feyzullah'a para verdiğini, amacın KKB puanının yükselmesi olduğunu, Feyzullah'ın sonra hapisten çıktığını söyledi. Nebi Bey, kendi aracı olduğu için Feyzullah'ın Cemal Bey ile görüşmeye gidelim dediğini, gidip Cemal Bey'i gördüklerini, hatta Fatma Hanım'ın Cemal Bey hapisten çıksın diye adak adadığını iddia etti.