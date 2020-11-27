Müge Anlı CANLI İZLE 27 Kasım Cuma| ATV CANLI İZLE YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine Türkiye'nin en çok izlenen sabah programı olmaya devam ediyor. Başarılı Gazeteci Anlı ve ekibi her hafta farklı olayların üzerine giderek gerçekleri ortaya çıkarıyor. Büyük bir kitleye sahip programı izlemek için ise farklı alternatifler bulunuyor. İşte ister ATV ister youtube canlı ve tekrar izleme linkleri...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (27 KASIM CUMA)

MÜGE ANLI (26 KASIM PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızı Gülşen Hanım, annesinin bir arsa davası olduğundan bahsediyor. Fatma Hanım 63 yaşında olduğu ifade edildi. Gülşen Hanım, Muğla’nın Ortaca’da ilçesinde yaşayan Fatma Hanım bir süre önce dolandırıldığı iddiasıyla adliyeye başvurduğu annesinin bir arsasının kötü niyetli kişiler tarafından elinden alındığı ve bankadaki parasının çekildiğini iddia ediyor. Gülşen Hanım, annesinin hayatından endişe ettiğini sözlerine ekledi. Selver Hanım evlatlık olduğunu sokaktan öğrendiğini 2003 yılında evlatlık verildiğini öğrendiğini daha sonra anne ve babasının boşandığını ondan sonra öz ailesini daha çok arama isteği olduğunu söyledi.

Öz annesinin adının Fatma olduğunu babasının orman korucusu olduğunu Isparta taraflarında evlatlık alındığını bir aracının sayesinde evlatlık verildiğini sözlerine ekledi. Âdem Bey kimliğini alıp kaymakamlığa gittiğini kendisinin gelmesini ve yanında 3-4 kişinin olmasını istediklerini babasının 60.000 TL’ye yakın parası olduğunu ağabeyinin kendisine araba aldırdığını sadece 30.000 TL parası olduğunu bildiğini söyledi. Annesi Resime’nin başkası ile birlikte olmasının da normal olduğunu Bolat’ın annesine bir ev vereceğini söz verdiğini annesine kabul et o evi bana ver evlenince ben oturayım dediğini annesinin kabul ettiğini açıkladı.

Mürvet Hanım Medeni Amcasının annesine gelip Mürvet ile barıştık yarın gelecek dediğini ama bir gün önce amcasının yengesinin evde olduğunu bu yüzden amcasından şüphelendiklerini araştırılması gerektiğini iddia etti. Yeter Hanım yayına bağlandı ve Selver’in annesi olduğunu söyledi. Ramazan Aslan aracılığıyla çocuğunu 3-4 yaşlarında evlatlık verildiğini kendisine 2 bilezik verildiğini üvey babanın yanında kaldığını o yüzden kızını evlatlık verdiğini açıkladı.