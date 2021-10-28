Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 28 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 28 Ekim Perşembe" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 28 EKİM 2021 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 28 EKİM PERŞEMBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 ekim 2021 Perşembe (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 27 EKİM 2021

Güldane Biçer davası başladı, 7 yaşındaki İkranur'un davasında karar.

Müge Anlı 10 yıl sonra Güldane Biçer'in kocası Osman Biçer tarafından öldürüldüğünün ortaya çıktığını hatırlattı. Dün ilk duruşmanın görüldüğünden söz eden Müge Anlı, Osman Bey'in pazarcı olduğunu, kürek temin ettiğini söyleyip kasten tasarlayarak öldürülme olarak yargılandığını söyledi. Müge Anlı, İkranur'un amcası tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak duruşmanın görüldüğü bilgisini verdi. Müge Anlı, 14 yaşındaki amcaya ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığını sonra da yaşı sebebi ile 11 seneye düşürüldüğünü, halanın da yattığı süre göz önünde bulundurulup serbest bırakıldığını belirtti.

Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor kayıp. 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'a ne oldu? Birsen Hanım'ın Kırklareli'nde erkek arkadaşı ile yaşadığını, en son ailesi ile konuştuğunu sonra haber alamadıklarını, ailenin Bilsen Hanım'ın kaybolduğunu erkek arkadaşı Yüksel Bey'in annesinden öğrendiği bilgisi verildi. Sevgilisiyle birlikte annesini de dolandırdı mı?

Müge Anlı, yani Remziye Hanım'ın "Benim oğlum tefecilerin elinde tutuluyor, evi satıp tefecileri vereyim de oğlum geri gelsin" diye düşündüğünü ama zaten ev satıldığında Mehmet Bey'in çoktan ölmüş olduğuna dikkat çekti. Müge Anlı, Remziye Hanım'ın evi sattıktan sonra da kiraya geçtiğini, bunun da acıklı olduğunu, hatta birkaç ay sonra Cemal Bey'in Mehmet Bey'in sesini taklit edip "Anne ben hastayım" dediğini, Remziye Hanım'ın da "Oğlum hastanede rahat etsin" deyip ölen adamın SGK'sını da yatırdığı bilgisini verdi. DJ Gezgin darp edilip, ölüme terk edildi, Ablası gömüldüğü yeri biliyor mu?