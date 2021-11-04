Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanan olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı canlı izle 4 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 4 Kasım Perşembe" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 4 KASIM 2021 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 4 KASIM PERŞEMBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 4 Kasım 2021 Perşembe (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 3 KASIM 2021

Müge Anlı, Deniz'in Gaziosmanpaşa'da 1 Kasım'da kaybolduğu bilgisini verirken annesi Yasemin Hanım ağlayarak oğlunun bulunmasını istedi, 2 gündür öpemediğini söyledi. Yasemin Hanım sülalesinde herkesin şaşkın olduğunu, oğlunun işe diye çıkıp gittiğini, evde hiçbir problem de olmadığını, sabah kahvaltı yaptıklarını, Deniz'in çok mutlu bir çocuk olduğunu, oğlunun başına bir şey gelmiş olmasından korktuğunu ifade etti.

Yüksel Bey, ifade vermek üzere Lüleburgaz'a giderken ne bildiyse anlatacağını söyledi. Minibüs şoförünün yalan söylediğini iddia eden Yüksel Bey, giderken Bilsen Hanım'a 350 TL verdiğini, yani para vermiş olduğunu dile getirdi. Lüleburgaz'da ifade veren Yüksel Bey, Bilsen Hanım ile 16 ay birlikte yaşadığını anlattığını, alnının ak olduğunu, cep telefonunu da incelenmesi için teslim ettiğini söyledi. Sevgilisi neden çelişkili açıklamalar yapıyor? Ceset bulununca Yüksel Bey'in ben hiç ceset duymadım, o bahsedilen yeri de bilmiyorum dediği ama sonra bu cesedi duyduğunu ancak Özbek diye gitmediğini söyledi. Yüksel Bey'in Bilsen Hanım'ın hastalandığı yere telefon ve pasaportu düşürdü dediği, Ahmet Bey'in ben telefonu sağlam teslim ettim ama pasaportu vermedim dediği fakat Yüksel Bey'in bunları kabul etmediği görüldü.

Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili yeni bir iddia. Senem Hanım, 40 yıl kadar önce Mehmet Bey'in ablası Mecbure Hanım'ın ölümüne dedesinin sebep olduğunu, kadının yasak ilişkisi olduğunu, ailelerin bir araya gelip bu kadının infazına karar verdiğini ve kadının boğarak öldürüldüğünü anlattı.