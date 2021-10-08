Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler Müge Anlı canlı izle 8 Ekim 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 8 Ekim Cuma başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 8 EKİM 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 8 EKİM CUMA

ATV ekranlarından şuan yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 8 Ekim 2021 Cuma (bugün) günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'ya ''Yılın En İyi Sabah Programı'' ödülü. Mustafa Kurt cinayetinde çarpıcı iddia... Sezer Bey, Osman Bey ve Ersin Bey ile madde kullanırken Ersin Bey'in "Gitsinler baksınlar ben parmak izi bıraktım mı" dediğini, bu işin içinde Ahmet Bey'in de olduğunu zira her gece beraber oturup alkol aldıklarını iddia etti ve adının Sezer olduğu kadar bu cinayeti Ersin Bey'in işlediğini bildiğini belirtti. Cinayeti arkadaşlarına itiraf etti mi? Ramazan Bey, Sezer Bey'in Dürdane Hanım ile Ersin Bey'i gördüğünü iddia edince Sezer Bey asla öyle bir şey söylemediğini, Dürdane Hanım ve Ersin Bey'i falan görmediğini söyledi. Süleyman Bey, 2018 yılından beri babasının gözünün Dürdane Hanım'dan başka kimseyi görmediğini, cinayetten sonra bu söylemlerin arttığını, Dürdane deyip durduğunu, babasının zamanında Dürdane Hanım ile çileğe gittiğini, yine gidince babasının gençlik aşkının depreştiğini dile getirdi. Köylü görgü tanığı Şevket Gider de o gün Çayyolu'nda olduğunu, Olca Bey ve ardından da akşam 5'te Ersin Bey'in oradan motorla geçtiğini, hatta köpeğinin havladığını, ikisinin de ayrı ayrı geçtiğini iddia etti.