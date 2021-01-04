Müge Anlı CANLI İZLE linki 4 Ocak Pazartesi| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine Türkiye'nin en çok izlenen sabah programı olmaya devam ediyor. Başarılı Gazeteci Anlı ve ekibi her hafta farklı olayların üzerine giderek gerçekleri ortaya çıkarıyor. Büyük bir kitleye sahip programı izlemek için ise farklı alternatifler bulunuyor. İşte ister ATV ister youtube canlı ve tekrar izleme linkleri...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (4 OCAK PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (31 ARALIK PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbul Büyükçekmece'de kaybolan 16 yaşındaki kızlar bulundu. Konuşup kendilerini ifade edemeyen kızlardan birini sonra diğerini evlerinin önüne bırakan kişiler kim? Yanlarında kim tuttu? Kızlar ve ailesi ifade için emniyete gideceklerini söyledi. Aylin Öğretmenin katil zanlısı her şeyi anlattı... Şiddete karşı verdiği mücadelesiyle bilinen ve oldukça sevilen Aylin Sözer, eğitimle karşısında durduğu şiddetin kurbanı oldu.

Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına hükmedilen Aylin öğretmenin katil zanlısı demir parmaklıklar ardına gönderildi. 14 yaşındaki Yiğit Fevzi'yi İstanbul Kadıköy'de iki defa gördüğünü söyleyen izleyici, gördüğü kişinin Yiğit olduğuna emin olduğunu ve birinden ''Moğolistanlı olduğunu ve işe girdiğini'' duyduğunu sözlerine ekledi.

2003'te Hakan Küçükboğa'nın Mersin'de semt pazarında bıraktığı Kadirhan bugün 23 Büşra ise 21 yaşında. Kaybolduğunda Kadirhan 6, Büşra ise 4 yaşındaydı. Hakan Bey çok pişman olduğunu, çocuklarını bulmak istediğini söyledi Gözü yaşlı baba canlı yayında...