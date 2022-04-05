Müge Anlı canlı yayında milyonları kızdırdı: "Ülkeye bir Suriyeli daha kazandırdı"

Bir cinayet vakasıyla ilgili canlı yayına bağlanan Suriyeli kadının vatandaşlık isteği üzerine yardım vaadinde bulunan ünlü sunucu Müge Anlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Bülent Tuna ile kendisinden büyük olduğu için evlenmek istemediğini söyleyen Esma Tuna, vatandaşlık kazanmak için ona 3 yıl tahammül ettiğini belirtti. Suriyeli kadın “vatandaşlık için evlilik yaptığını” itiraf etmesinin ardından Müge Anlı'dan yardım istedi. Yıllardır vatandaşlık için beklediğini söyleyen kadın, "Müge Hanım benim senden ricam var. Bu vatandaşlık sen bana yardımcı oldu. 4 sene oldu kimse bana sahip çıkmadı" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLIK İÇİN SÖZ VERDİ

Bunun üzerine kadının zor durumla olduğunu belirten Müge Anlı "Olayım ben sana çünkü senin de durumunu çok iyi görmüyorum açıkçası" dedi. Müge Anlı'nın Suriyeli mülteciye 'vatandaşlık için yardımcı olma sözü' vermesi tüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Anlı için "Ülkeye bir Suriyeli daha kazandırdı" ifadelerini kullandı.

"KANUNLARI BEN YAPMIYORUM"

Canlı yayında arkadaşından gelen mesajı gören Müge Anlı, Twitter'da gündem olmasıyla ilgili konuştu. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Müge Anlı, "Kanunları ben yapmıyorum. Kadın kazandıysa vatandaşlığını kazandı. Hakkını kazandığı halde erkek baskısı ile hakkını kullanamayan kişiye elbette yardım ederim. Sapla samanı karıştırmayalım. Kadın hakkını kazanmış" diye konuştu.

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