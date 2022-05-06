Müge Anlı canlı yayında Neslihan Örs'ü kaçıran Pakistanlı Rana'ya hayatının dersi verdi! O konuştu Türk halkının içinin yağları eridi! "Kocan diyemiyorum, o bir pedofili!" Müge Anlı, 5 yıldır kayıp olan Neslihan Örs'ün Pakistan'da bulunmasının ardından programda canlı bağlantı gerçekleştirdi. Türk kızı olan Örs'ün, Pakistanlı Rana ile neden evlendiğini ve ülkesini neden terk ettiğini soran Müge Anlı, gündem olan çifte hayatlarının dersini verdi.

1 15 Pakistanlı Rana ismindeki eşinin yanında Türkçe konuştuğu için tepki gören Neslihan Örs'ün videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.