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Müge Anlı canlı yayında pot kırdı! Tüm stüdyo kahkahaya boğuldu!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kahkaha dolu anlar yaşandı. Kayıp kişiyi telefonla aramak isteyen Müge Anlı yanlış kişiyi arayınca stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

Müge Anlı canlı yayında pot kırdı! Tüm stüdyo kahkahaya boğuldu!

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında kahkaha dolu anlar yaşandı. 20 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Emrah Köylü'yü aramak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurarak bulunmasını istedi. Köylü'nün kaybıyla ilgisi bulunduğu düşünülen kişiler canlı yayına çağırıldı.

Müge Anlı canlı yayında pot kırdı! Tüm stüdyo kahkahaya boğuldu!

CANLI YAYINDA EĞLENCELİ ANLAR

Emrah Köylü kaybolmadan önce İzmir Bornova'da berber dükkânı açan Köylü'ye ait olduğu düşünülen dükkânın numarasını bulan ünlü sunucu Anlı, numarayı canlı yayında aradı. Fakat telefonu açan kişi Emrah Köylü çıkmayınca stüdyoda komik anlar yaşandı.

Müge Anlı canlı yayında pot kırdı! Tüm stüdyo kahkahaya boğuldu!

Canlı yayında 24 yaşındaki Emrah Köylü'den sevindiren haber geldi.  Emrah Köylü’nün bulunması hem ailesini hem de arkadaşlarını memnun ederken genç adamın sesini duyan ailesi büyük heyecan yaşadı.

Müge Anlı canlı yayında pot kırdı! Tüm stüdyo kahkahaya boğuldu!

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