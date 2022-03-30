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  3. Müge Anlı canlı yayında Suriyeli vatandaşa ateş püskürdü: “O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın”

Müge Anlı canlı yayında Suriyeli vatandaşa ateş püskürdü: “O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın”

Müge Anlı canlı yayına bağlanan Suriyeli vatandaşın evinde ruhsatsız tüfek bulundurmasına sinirlendi. Ünlü sunucu Suriyeli vatandaşa: “O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın” dedi.

ATV kanalının en çok izlenilen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolması olayı gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan bir Suriyeli vatandaşın evinde ruhsatsız pompalı tüfek bulunması Müge Anlı'nın sinirlenmesine neden oldu. Müge Anlı canlı yayına bağlanan Suriyeli şahsa "O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı canlı yayında Suriyeli vatandaşa ateş püskürdü: O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın

“GİDİP ÜLKENİ KORUSAYDIN”

Müge Anlı kayıp kişi ile ilgisi olan Suriyeli şahsa "Senin pompalı tüfekle ne işin var kardeşim. Burada kimin evinde pompalı tüfek var? Senin Antalya'da pompalı tüfekle ne işin var? O kadar silaha meraklıysan gidip ülkeni korusaydın!" diye konuştu.

Müge Anlı canlı yayında Suriyeli vatandaşa ateş püskürdü: O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın

“VATANINI SATAN TÜRKİYE’YE İHANET EDER”

Müge Anlı’nın sözlerinden sonra Suriyeli "Benim vatanım burası artık. Suriye yok benim için" dedi. Müge Anlı da bu açıklamalar üzerine "O zaman buranın kurallarına göre yaşa! O ruhsatsız silahınla gidip memleketin için savaş. Vatanını satan Türkiye'ye nasıl ihanet eder anlayın" diye konuştu.

Müge Anlı canlı yayında Suriyeli vatandaşa ateş püskürdü: O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın

 

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