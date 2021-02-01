ATV'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren canlı yayınla izleyicilerin karşısına geliyor. Neredeyse gün Türkiye gündemini belirleyen konuların bulunduğu programda izleyiciler bugünkü yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü (1 Şubat Pazartesi) canlı yayın linkleri ve son bölümde yaşananlar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (1 ŞUBAT PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (29 OCAK CUMA) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İki gün önce İstanbul'da kaybolan küçük kız bulundu. Sokak sokak arandı, kameralar incelendi. 11 yaşındaki küçük kız bulundu, ailesine teslim edildi. Kadın cinayetlerinin son kurbanı Arzu Aygün'ün arkadaşları konuştu. Cinayeti işleyen Muharrem Coşkun’un tutuklanıp ceza evine yollandığı açıklandı. Müge Anlı cinayetin planlı işlendiğini Muharrem’in ifadesinden bunun net anlaşıldığını kıskançlık cinayeti olduğu Muharrem’in Arzu’yu Kenan’dan kıskandığını söylediğini aktardı. Kayıp dosyasıyla ortaya çıkan sigorta dolandırıcılığı şebekesi. Hasan Kiraz'ın kaybıyla bağlantılı olabilecek suç şebekesi çökertilirken Hasan Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili yeni gözaltılar oldu. 6 şüphelinin sorgusu devam ederken, yayının ardından yenge, baba ve anne de gözaltına alındı. Müge Anlı programına 2 ödül geldiğini birinin Isparta Süleyman Demirel üniversitesinden geldiğini söyledi. Konu ilgili video yayımlandı. İlham veren kişi ödülü alındığı eklendi. Diğer ödülün Anamur Hayvanları Koruma Derneği’nden pati buldular projesi için teşekkür plaketi verildiği açıklandı. 75 yaşındaki Hidayet Temizel'e ne oldu? Köy ve çevresi didik didik arandı...

