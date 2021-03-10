Müge Anlı canlı yayını bugün 10 Mart Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 10 MART ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI 9 MART SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

20 yaşındaki Mervenur Polat'ın acı sonu. Altı şüphelinin sorguları sürüyor. Mervenur, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Sosyal medyadan tanıştığı engelli kızı kaçırdı. Zihinsel engelli kız ile evlenmek istiyor. Babası onaylıyor, ablası karşı çıkıyor. Aleyna ve İshak evlenebilir mi? Tutuklanma riski olmasa da Aleyna ile evlenir mi? Savcılık sağlık raporuna göre karar verecek.

48 yaşındaki Adem Bozkurt'a ne oldu? 48 yaşındaki adam 5 Mart Cuma günü Samsun'da kayboldu. Adem Bozkurt'un her şeyi bırakıp gidecek borcu veya düşman olduğu birileri var mıydı? Ailesi hayatından endişe ediyor... ''Üç ayrı evimde üç sevgilim var'' diyen 48 yaşındaki Adem Bozkurt nerede?

Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu?