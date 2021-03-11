Müge Anlı canlı yayını bugün 11 Mart Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 11 MART PERŞEMBE

MÜGE ANLI 10 MART SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

20 yaşındaki Mervenur Polat'ın iple boğarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı ve yedi şüpheli adliye'ye sevk ediliyor. Öldürüldükten sonra 4,5 ay boyunca babasının evinin çatısında sakladı. Genç kadın gözyaşları içinde memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

48 yaşındaki Adem Bozkurt ölü bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu