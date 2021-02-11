Müge Anlı canlı yayını bugün 11 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 11 ŞUBAT PERŞEMBE

MÜGE ANLI 10 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yanan ahşap evde ölü olarak bulundu, öldürüldükten sonra yakıldığı ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'da aydınlatılan bir cinayet. Sakarya'daki mahkemeden canlı yayın. 9 yaşındaki Şiar için adalet günü... Iğdır'dan yayına bağlanıldı. Babaanne ve dede canlı yayında. Babaanne Emine Hanım Hami'nin ve Gülüzar'ın en ağır şekilde ceza almasını istediklerini böyle bir anne olamayacağını hâkimlere seslenmek istediğini bunları hiçbir zaman ceza evinden çıkmalarını istemediğini söyledi. 32 yıl sonra annesiyle tanışmak için yollara düştü. Burcu Tolga'nın film gibi yaşam öyküsü... Sevgi Kıranlı ve kaçıran sevgilisi bulundu. Sevgi Kıranlı telefonla yayına bağlandı. Eşinin kızının ve damadının kendisini çok dövdüğünü evine dönmeyeceğini konuşacak bir şey olmadığını bir daha kendisini aramamasını söyledi. Davut Bey'in karısını kaçırdığı iddia edilen Muammer Cambaz canlı yayında...