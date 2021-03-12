Müge Anlı canlı yayını bugün 12 Mart Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 12 MART CUMA

MÜGE ANLI 11 MART PAZARTESİ TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Samsun'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt'un cesedine ulaşıldı. 48 yaşındaki adamı ''yakışıklı yeğenim'' dediği kişi öldürdü. Silahla vurulan Adem Bozkurt’un çay ocağı işleten katil zanlısı kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı.

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