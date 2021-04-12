Müge Anlı canlı yayını bugün 12 Nisan Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün (12 Nisan Pazartesi) de yine kritik gelişmelerle izleyici karşısında. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü sorusunun yanıtına her gün biraz daha yaklaşıyor. İşte Müge Anlı bugünkü canlı yayın...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 12 NİSAN PAZARTESİ

MÜGE ANLI 9 NİSAN CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

88 yaşındaki Fadime Arslan öldü mü öldürüldü mü? Arslan'ın elindeki kesik nasıl oluştu? Fadime Arslan gelin şiddetinden mi hayatını kaybetti? Küçük gelin Fidan Hanım, kaynanasının babaanneyi hep dövdüğünü, o videoları kendisini haklı çıkartmak için çektiğini söyledi.