Müge Anlı canlı yayını bugün 12 Şubat Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Şubat Cuma günü saat 10.00'dan itibaren canlı yayınla izleyicilerin karşısına geliyor. Neredeyse gün Türkiye gündemini belirleyen konuların bulunduğu programda izleyiciler bugünkü yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü (12 Şubat Cuma) canlı yayın linkleri ve son bölümde yaşananlar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (12 ŞUBAT CUMA)

MÜGE ANLI (11 OCAK PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

5 gün önce Antalya'dan kaybolan 14 yaşındaki kız bulundu. Ailesine teslim edildi. Kayıp aşıklarla ilgili gelişmeler. Şoförü tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sevgi Kıranlı canlı yayında. Sevgi Hanım eşini sevmediğini kızıyla beraber dövdüklerini gözlerini dayaktan şişirdiklerini eşini istemediğini söyledi. Davut Bey eşini bir kez bile el kaldırmadığını söylerken Sevgi ise Muammer’i kendisinin kaçırdığını ifade etti. Müge Anlı Sevgi Hanım’ın hamileyim diye Muammer’i kandırdığını açıkladı. Sevgi Hanım kendisini 16 yaşında bir genç kız olarak hissettiğini söyledi. Fatma Hanım yayına bağlandı. (Sevgi Hanım’ın kızı) Annesine bir şey söylemek istemediğini kendisini ve eşini kötülenmesini istemediğini elinden gelen her türlü desteği sağladığını dövülme meselesi olmadığını anne bile demek istemediğini ifade etti. Sevgi Hanım Muammer ile fındık toplarken aralarında bir şey olmaya başladıklarını daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını açıkladı. 4 torun sahibi kadını eşi eve dönmesini bekliyordu, canlı yayına gelen Sevgi Hanım sevgilisiyle gittiğine pişman olmadığını eve dönmeyeceğini söyledi.