Müge Anlı canlı yayını bugün 13 Nisan Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

İstanbul Silivri'de kaybolan 39 yaşındaki Adem Polat nerede? Evli ve çocuk babası olan Adem Bey'in eşi Müge Anlı programına katıldı. Eşine seslenen Gülşen Hanım, ''Çocuklarımı babasız bırakma, isteyerek gittiysen gel, yeter ki sana bir şey olmamış olsun, istersen boşanırız'' dedi. Manisa'da kaybolan Fadime Arslan gelininden şiddet görmüştü. Peki Arslan öldü mü öldürüldü mü? İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 13 Nisan Salı full izleme linki ve son bölüm Youtube izleme linki haberimizde.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 13 NİSAN SALI

MÜGE ANLI 12 NİSAN PAZARTESİ TEKRAR İZLE YOUTUBE

ATV YAYIN AKIŞI 13 NİSAN 2021

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

19:50 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz