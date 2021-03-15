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Müge Anlı canlı yayını bugün 15 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 15 Mart Pazartesi full izleme linki haberimizde. Yıllardır severek takip edilen program Müge Anlı ve Tatlı Sert'i ATV ekranlarında canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz. İşte Youtube son bölüm ve ATV canlı izleme linki...

Müge Anlı canlı yayını bugün 15 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 15 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE... ATV'nin reyting rekortmeni Müge Anlı programında şüpheli kayıpları ve faili meçhul cinayetleri işlemeye devam ediyor. 

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 15 MART PAZARTESİ

MÜGE ANLI 12 MART CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşayan, Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin'den 5 gündür iz yok. Babaannesi ve Dedesinin ilgisiz tavırları dikkat çekti. Küçük çocuk aile içi bir kavgada cinayete mi kurban gitti? Onur Çetin (Mert'in ağabeyi) canlı yayına bağlanarak Mert'in kendisine yalan söylediği için kızdığını o yüzden bir iki tokat attığını ifade etti. 

Abdurrahman Çığ'ın eniştesi İsa Akman tarafından dolandırılıp tecavüze mi uğradı? Müge Anlı  Çığ'ın kendisine başvurduğunu elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını anlattığını söyledi.

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