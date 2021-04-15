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Müge Anlı canlı yayını bugün 15 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı canlı yayında herkesi şaşırtan konuları ele alıyor. Peki 15 Nisan Perşembe günü Müge Anlı'da neler oluyor? İşte ATV canlı yayın ve Youtube son bölüm tekrar izleme linkleriyle Müge Anlı ve Tatlı Sert...

Müge Anlı canlı yayını bugün 15 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 15 NİSAN PERŞEMBE

MÜGE ANLI 14 NİSAN ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konya’da 11 gündür kayıp olan Mehmet Pehlivan'a ne oldu? Eşi, programa katılarak oto galerici Ahmet Bey'den şüphelendiğini vurguladı. Peki neden? Mehmet Pehlivan'ın AHmet Bey'e araba almak için 74 bin TL verdiği ancak Ahmet Bey'den ne araba alabildi, ne de parasını geri alabildi. Ahmet Bey canlı yayına bağlanarak suçlamaları reddetti. 

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